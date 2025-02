La pop-punker dal cuore rock “Quanto sei unplugged”: c’è Lilian More al Railroad

L’anima ribelle e grintosa di una cantautrice e rocker di indubbio talento, giovane ma già con una solidissima esperienza di palco. Un’artista che si è formata ascoltando il punk ma che sa guardare anche a sonorità country e pop, e che stavolta si potrà apprezzare in versione acustica, senza spina. Giovedì alle 21 al Railroad Brewing Company, lo storico birrificio artigianale di via Montello a Seregno, si terrà un concerto acustico della cantante e chitarrista Lilian More: l’evento sarà parte della rassegna “Quanto sei unplugged”, un format che vuole dare voce alla musica originale e ai nuovi talenti. L’artista, che ha lavorato anche con il noto produttore monzese Pietro Foresti, è un’inquieta pop-punker dal cuore rock, apprezzata per le performance dal vivo trascinanti e coinvolgenti e per la capacità di scrivere brani vibranti e autentici.

Lilian More si è fatta a lungo ispirare dal pop-punk californiano degli anni ‘90, a cui ha unito influenze rock di vario genere. Da qualche tempo lavora anche su sonorità alt-country, con tocchi folk e pop, ma seguendo il suo spirito ribelle non disdegna le sperimentazioni pure in altre direzioni, per trovare la giusta chiave con cui far esprimere pezzi che raccontano sentimenti ed esperienze vissute. In passato ha collaborato con lo Zio Rock, alias Omar Pedrini, come seconda voce e chitarra; ha inoltre aperto le date di importanti rock band straniere come i britannici Primal Scream e i Kasabian. Ha calcato palchi prestigiosi come quelli del Pistoia Blues Festival e del “concertone” del Primo Maggio. L’ingresso all’evento seregnese è libero.

F.L.