La missione degli scout per il campo con don Ciotti a Cesano Maderno: Estate Rover 2023

Partono oggi da Cesano Maderno 25 scout “rover“ (dai 16 ai 19 anni) dell’associazione Cngei che parteciperanno al campo scout itinerante per raggiungere martedì Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, che ospiterà l’evento Estate Rover nazionale 2023, dove sono attesi oltre mille scout da tutta Italia. L’evento nasce da lontano ed è stato preparato per oltre due anni da parte dei volontari del Cngei che hanno saputo ascoltare le istanze dei giovani e hanno cercato di raccoglierle per offrire un’esperienza capace di unire al fascino intramontabile della strada, l’impegno del servizio nella comunità e la gioia esplosiva di ritrovarsi insieme al termine di questo lungo percorso. Cesano Maderno è uno degli 11 punti di partenza dell’evento che proseguirà sulle strade e nei campi per i primi 5 giorni e proseguirà a Soriano nel Cimino per altri 5 giorni dove incontreranno 100 professionisti, scout e non, in grado di trasmettere i propri saperi.

Ospite speciale sarà don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, che nel tardo pomeriggio del 4 agosto farà visita al campo per ispirare i ragazzi e le ragazze presenti. I ragazzi scriveranno un manifesto che sarà consegnato personalmente dai ragazzi durante la stessa serata a Elena Bonetti, deputata e membro della delegazione italiana all’assemblea parlamentare del consiglio d’Europa, che stimolerà i ragazzi con consigli inerenti le azioni di advocacy necessarie per raggiungere i propri obiettivi e progetti.

Ga.Bass.