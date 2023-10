La missione degli Alpini per proteggere il parco di Villa Dho

SEVESO

Il gruppo Alpini di Seveso scende in campo per curare il verde nel parco di Villa Dho. Sottoscritta la convenzione con il Comune per la durata di tre anni. Con la supervisione di un agronomo comunale le penne nere dovranno occuparsi della pulizia delle aree verdi a prato, lo sfalcio e il taglio dell’erba, la potatura di siepi e arbusti, piccole riparazioni di arredi preventivamente concordate con l’ufficio ecologia, la pulizia della recinzione lungo via dei Castagni e l’eventuale manutenzione ordinaria delle staccionate, la ripulitura e il ripristino del sentiero lato sud-est di confine, la ripulitura dell’ex laghetto e la raccolta dei rifiuti abbandonati fuori dai cestini. La presenza costante degli alpini, un “esercito“ di 43 iscritti, in sede e negli spazi verdi permetterà anche di far partire segnalazioni all’ufficio ecologia sullo stato di salute delle piante, su eventuali problemi all’impianto di illuminazione, sull’abbandono di rifiuti e anche su episodi di vandalismo.

Restano a carico dell’Amministrazione gli interventi di manutenzione più impegnativi come l’abbattimento di alberi morti, l’acquisto e la posa di arredi, il controllo statico degli alberi. La firma dell’accordo di collaborazione tra Alpini e Comune è avvenuta nella sede delle penne nere con la sindaca Alessia Borroni e il comandante di polizia locale, Roberto Curati. "Già qualche anno ci siamo dedicati alla manutenzione del parco di Villa Dho – commenta il responsabile del gruppo Alpini di Seveso Paolo Gressani –. Lo stesso avvenne nel 2018 quando insieme alla protezione civile degli Alpini di Como - di cui noi di Seveso facciamo parte - portammo a termine un grande intervento di taglio dei rovi. Ora torniamo in campo per rendere più bello e più utilizzabile questo angolo della nostra città. La nostra collaborazione non si esaurisce qui: siamo spesso al fianco della polizia locale in occasione delle principali manifestazioni".

Sonia Ronconi