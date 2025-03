La memoria della città. Un viaggio sul web con le foto d’epoca

Fotografie storiche e d’epoca, che raccontano un pezzo di memoria della città. Scatti con cui si possono ricostruire l’evoluzione di Lissone e del suo mondo del lavoro, tra artigiani, botteghe, mobilieri e industrie. Immagini preziose custodite nell’archivio della biblioteca civica e che ora potranno diventare patrimonio di tutti, facilmente consultabili, sfogliabili e accessibili via internet. È il progetto avviato dal Comune e che verrà presentato oggi alle 21 in un incontro pubblico nell’auditorium di Palazzo Terragni: battezzata “Lissone per immagini: la città, i suoi artigiani e il lavoro nel cuore della Brianza del Mobile”, l’iniziativa consiste nel riordino e nella digitalizzazione del Fondo fotografico della biblioteca di piazza IV Novembre.

Obiettivo, catalogare e valorizzare questo patrimonio rendendo liberamente disponibile per tutti una selezione di quelle stampe fotografiche. Il progetto è stato finanziato dalla Regione con un contributo di oltre 7.400 euro.

F.L.