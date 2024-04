La Madona de marz a tutta sagra

Entra nel vivo oggi la sagra della “Madona de marz“ (quest’anno eccezionalmente in aprile, per evitare la concomitanza con gli eventi pasquali).

Fino a martedì sera ci sarà un lungo susseguirsi di eventi e attrazioni attorno al piccolo santuario quattrocentesco della Beata Vergine di San Damiano, con la possibilità anche di pranzi e cene in compagnia sotto il maxi tendone con la cucina dei volontari del Comitato che raccoglie fondi per i lavori di manutenzione della chiesetta, particolarmente amata dai residenti della frazione che si trova proprio a cavallo tra Cogliate e Ceriano Laghetto.

Questo pomeriggio dalle 14 alle 23 ci sarà il mercatino degli hobbisti con gli stand delle associazioni. Appuntamenti religiosi in Santuario dalle 14.30 e dalle 16 la benedizione degli automezzi e il concerto delle classi 4° e 5° dell’Istituto comprensivo Battisti.

Dalle 19 l’apertura del ristorante, con le specialità tradizionali, quindi la baby dance. Alle 21 l’appuntamento tradizionale con la scalata all’Albero della cuccagna, nella quale si cimenteranno diverse squadre locali oltre ai fuoriclasse di Bergamo. Alle 23 esibizione live di Sugar and pepper. Domani per tutto il giorno il mercatino degli hobbysti e i dipinti del madonnari dal vialetto della chiesetta alle strade che attraversano la frazione. Domani alle 9 la partenza della Rundamiano, corsa podistica sulla distanza di 9,9 chilometri a passo libero, mentre dalle 10 aprirà l’esposizione di veicoli storici, auto e moto.

Alle 10.0 in santuario ci sarà la messa solenne, poi dalle 12 apertura ristorante. Nel pomeriggio ancora tanti appuntamenti tra cui il battestimo della sella e mostra di quadri, ma anche esibizioni di artisti. Alle 15.30 banda e majorettes per le vie della frazione, quindi balli country. Dalle 18 ci sarà la risottata del ristorante La Madonnina con il saluto per i 30 anni di sacerdozio di don Maurizio Bianchi.

Alle 19 l’apertura del ristorante e alle 20.30 la processione con la statua della Beata Vergine per le vie della frazione.

A seguire momento musicale e di karaoke con “I CantaDamiano“ e il gruppo “Doppia B“. Altre due giornate di appuntamenti religiosi sono in programma lunedì e martedì nel santuario.

Gabriele Bassani