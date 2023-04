La lettura delle opere d’arte tra volti e reazioni passionali

I legami tra arte, emozioni e passioni nel racconto di un’apprezzata storica e critica. E poi una mostra fatta di fotografie naturalistiche e di paesaggio che assumono a tratti le sembianze di acquerelli pittorici. Fine settimana all’insegna delle arti visive a Macherio, con due diverse iniziative ospitate dalle sale espositive della Corte del Cagnat di via Roma, accanto alla biblioteca civica. Domani alle 16 si terrà l’incontro dal titolo “Volti ed emozioni nelle più celebri opere d’arte“: a discuterne sarà la storica e critica Elisabetta Bodini, che spiegherà gli stretti intrecci tra arte ed emozione, accompagnando il pubblico nella lettura delle reazioni passionali in alcuni dei dipinti più famosi. L’iniziativa è promossa dalla biblioteca insieme al circolo Arci del paese. Info: 0392013500. Sabato alle 17, invece, verrà inaugurata la mostra “Colfiorito. Foto-acquerelli...“, che raccoglie alcune opere di Emilio Menin, storico cofondatore e presidente del Circolo Fotografico Monzese: in esposizione gli scatti realizzati anni fa a Colfiorito, paesino in provincia di Perugia e stampati su carta acquerello. La mostra, organizzata dal Comune, resterà aperta fino a martedì 25. Visite il sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30, lunedì 24 e martedì 25 dalle 16.30 alle 18.30, con ingresso libero.

F.L.