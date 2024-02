La Forti e Liberi parte alla grande: "E vogliamo una tensostruttura"

Al Palaunimec di Arcore è iniziata la prima giornata del Campionato Csen 2024 d Ginnastica Artistica. La Forti e Liberi di Monza nel Campionato Csen ha portato a casa 2 ori e un argento. La giornata ha previsto la prima gara della categoria Eccellenza 1. Le ginnaste in gara della Forti e Liberi Monza Asd 1987 hanno visto in gara due Allieve B, Vittoria Fortezza e Bianca Pagani. Vittoria ha sbaragliato tutte vincendo con quasi un punto sulla seconda classificata l’oro nella classifica generale. Bianca Pagani a causa della perdita di un elemento alla trave è scivolata 12esima nella generale, 4° alla parallela. Per la categoria Eccellenza 1 Junior A Daria Maderna ha fatto il miracolo: è arrivata prima assoluta e pure lei è salita sul gradino più alto del podio. La Junior B Chiara Vimercati, per soli due decimi si è guadagnata l’argento. Le ginnaste della Fel sono state accompagnate in campo gara dal tecnico Luisa Marzorati. La Forti e Liberi in questo anno sportivo tra gare a squadre e individuali accompagnerà circa 60 atlete sui parterre regionali. Puntando sempre a fare bene. "Chiaramente la sezione della Ginnastica Artistica è per noi un fiore all’occhiello - spiega il presidente Alessandro Riva -. Lo scorso anno sportivo a livello regionale abbiamo portato a casa numerosi titoli. Ai campionati italiani ben 5 ori, 6 argenti e 4 bronzi. Un grazie allo staff e alle ginnaste che dopo anni di oblio della sezione stanno tornando a vincere in questo campionato. L’obiettivo è quello di crescere sempre di più. Per la sezione è indispensabile realizzare solo un grande sogno: una tensostruttura adiacente alla pista di atletica, dove c’è l’ex campo da basket. Vorrei ringraziare il consigliere regionale Alessandro Corbetta che è venuto a trovarci e ci sta sostenendo per rilanciare il nostro centro di viale Cesare Battisti a 50 metri da Villa Reale. Abbiamo iniziato un percorso con l’amministrazione comunele e l’augurio è che la Forti e Liberi, che quest’anno spegne 146 candeline ed è la storia di Monza e in parte d’Italia, venga sostenuta dagli Enti pubblici e magari anche da privati. Gli spazi sono da rinnovare e vorremmo offrire il meglio ai nostri iscritti.

Dal corso anziani del mattino alle diverse sezioni. La Fel sezione ginnastica Artistica ha un campionato davvero senza sosta con ben 18 giornate nelle diverse specialità da affrontare per qualificarci alla finale Nazionale di Cesenatico che sarà da fine maggio al 2 giugno a Cesenatico".