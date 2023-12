La Fondazione. Mattia Morandi e la sua seconda possibilità

Una storia tragica finita bene, quella della Fondazione Morandi che ora, a un anno dalla sua nascita, si racconta al pubblico televisivo. Già dai prossimi giorni la Fondazione fondata da Matteo Morandi e da Paola Cattaneo sarà protagonista sulle reti Mediaset con il suo primo spot pubblicitario. L’iniziativa benefica è nata a seguito di un evento traumatico e imprevedibile per la famiglia Morandi e ha l’obiettivo di ricordare il "dono" e la "seconda possibilità" ricevuti e ricambiare per dare vita a un circolo virtuoso.

Il 18 novembre 2021 Mattia Morandi ha avuto un incidente in moto, mentre usciva dal liceo Frisi. Dopo mesi terribili, i chirurghi del San Gerardo (professor Luca Gianotti e i suoi colleghi Stefano Perrone e Antonio Rovere) hanno fatto l’impossibile per Mattia che ora sta bene. Per questo i genitori hanno voluto restituire l’aiuto ricevuto dando vita alla Fondazione, attivando una serie di iniziative di supporto alla formazione del personale dei servizi di Chirurgia d’urgenza, alla ricerca applicata e alla riabilitazione post trauma. Fra le prime azioni, l’assegnazione di 8 borse di studio per studenti e studentesse che devono prepararsi a sostenere il test d’ingresso a Medicina, in collaborazione con l’istituto formativo Testbusters. Lo stesso Mattia Morandi si è iscritto alla facoltà di Medicina di Firenze. Con la voce donata dalla conduttrice radiotelevisiva Flavia Cercato, il video vuole trasferire l’importanza di intervenire in tempo e con le giuste competenze. Rapidità e urgenza sono infatti le fondamenta su cui si basa la chirurgia d’urgenza e del trauma, uno dei tre ambiti su cui si concentrano le attività della Fondazione: sanità, scuola, sport. Al centro, una delle frasi che meglio riassumono il messaggio della Fondazione: "Occorrono pochi secondi per salvare una vita. Ma bisogna saperlo fare". Agenzie e professionisti hanno donato il loro tempo, permettendo di realizzare questo spot. "Fare del bene ti fa bene – commenta Matteo Morandi, presidente della Fondazione – In questo momento dare visibilità alla nostra realtà è per noi il dono più grande che si possa fare. A settembre abbiamo presentato ufficialmente la Fondazione e da quel momento abbiamo ricevuto molteplici attestati di supporto". Lo spot aprirà un 2024 che vedrà la Fondazione impegnata su nuovi progetti: dai corsi di aggiornamento per il personale medico dedicati alla Chirurgia d’Urgenza e del Trauma dell’Irccs San Gerardo di Monza, alle borse di studio per i ragazzi del liceo, all’ultimo in termini di tempo, il progetto TatticaMENTE, dedicato alla pallavolo ed agli atleti DSA (disturbi di apprendimento).

C.B.