La festa di fine anno. Il ritorno del Rally show

Un tempo era considerato il rally di Valentino. Ma da quando Rossi ha cambiato vita sportiva, la “festa di fine anno“ dell’autodromo di Monza è diventato sempre più un evento per i puristi del fuori strada. E così, dopo le due edizioni del Mondiale nel 2020 e nel 2021 e l’ultima tappa del Campionato italiano nel 2023, il circuito della Formula 1 chiuderà il 2024 con il Monza Rally Show, appuntamento promosso da Pirelli per celebrare i 4 anni da fornitore unico del Mondiale WRC. Appuntamento dal 6 all’8 dicembre con protagonisti i campioni, i team e le vetture del campionato mondiale. Sfrecceranno, infatti, sulla pista del Tempio della Velocità la Hyundai i i20 N Rally1 Hybrid, la Ford Puma Rally1 Hybrid, e la Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid. Le vetture dei Team Hyundai Shell Mobis WRT, M-Sport Ford WRT e Toyota Gazoo Racing WRT daranno spettacolo nelle giornate del venerdì e del sabato, mentre si sfideranno nel Master Show programmato per la domenica pomeriggio. Nove le prove speciali tra rettifilo dei box, anello Alta Velocità, piazzale della Parabolica, il viale dell’ingresso di Vedano, il Viale degli Inglesi, la Sopraelevata, il Serraglio e i vialetti che conducono al vecchio tracciato Pirelli, il raccordo Junior e la Ascari.

A chiudere l’evento, il Master Show di domenica: una prova a eliminazione diretta sul rettifilo d’arrivo, con un percorso di un chilometro e mezzo che regalerà al pubblico uno spettacolo mozzafiato e serrati duelli testa a testa, anche dei protagonisti del Mondiale Rally. "Siamo felici di riportare i campioni del Rally mondiale a casa nostra, quale consideriamo il circuito di Monza", commenta Terenzio Testoni, Rally activity manager di Pirelli. "Sarà il miglior modo per chiudere la stagione – le parole di Giuseppe Redaelli, presidente dell’autodromo – su un circuito totalmente rinnovato e pronto a regalare spettacolo".

