Chiuro, i corsi di arti e mestieri tradotti in sapori dallo chef

Un giovane chef stellato, un palazzo storico con un’appendice moderna che lo rende un unicum nella parte storica del borgo che ha ospitato e ospiterà corsi di arti e mestieri, in cabina di regia un’associazione nata per proporre appuntamenti innovativi e conferenze non convenzionali per "variegare" il panorama culturale valtellinese. È ciò che è andato in scena a Palazzo Andres Flematti dove, in collaborazione con il Comune di Chiuro, Valtellina&Co. ha organizzato il secondo evento dopo l’esordio con "La cucina non ha confini...". Al centro della seconda serata, i corsi che saranno proposti illustrati dai rispettivi maestri e per ognuno dei quali chef Giovanni Croce ha proposto un piatto a tema. "Intrecci" (trota e verdure in carpione) per il ricamo, "Dripping" (sgocciolamento di salse e verdure in cornice di pane) per la pittura, mentre accostato all’acquerello "Colori tenui" (risotto al casera, erbe aromatiche, barbabietola e curcuma). Tridimensionale il piatto dedicato alle lezioni di ceramica "La bellezza della forma" (cipolle ripiene di sale in crosta di sale), mentre la fotografia ha ispirato "Natura" (una bavarese a forma di albicocca). Opere d’arte da gustare che hanno messo in luce sia la maestria dello chef in forza al ristorante dell’Hotel Le Prese, oltreconfine, che l’originalità di Valtellina&Co.