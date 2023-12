La classifica mondiale. Gli Adesivi brianzoli in pole position con Pirelli

Abrasivi e Adesivi di Meda è il miglior fornitore di Pirelli. L’azienda di nastri adesivi ha vinto il premio che la multinazionale degli pneumatici ogni anno assegna ai propri fornitori che si distinguono per performance, sostenibilità, qualità dei prodotti e innovazione. Quest’anno il premio per la miglior performance è andato all’impresa di Meda, selezionata tra oltre 15mila piccole, medie e grandi aziende in tutto il mondo. Hanno ritirato il premio i titolari, Augusto Nava e Damiano Frigerio, che oltre alla riconoscenza verso Pirelli hanno sottolineato il grande lavoro della squadra (nella foto) che, quotidianamente, "fa in modo che la “splendida creatura“ si mantenga viva". Un ringraziamento speciale è andato ad Augusto Frigerio, che, insieme ad Augusto Nava, è stato il pilastro su cui è stata fondata la Abrasivi e Adesivi. Un riconoscimento che testimonia l’impegno e la dedizione di un’azienda che si è contraddistinta negli anni per l’esperienza e la professionalità nella fornitura di prodotti abrasivi e adesivi nel cuore pulsante della Brianza, ponendo al centro le esigenze specifiche di tutti i clienti, dai più piccoli alle grandi multinazionali come Pirelli. La società Abrasivi e Adesivi è nata il 18 dicembre 1995 in una terra fertile, motore produttivo della Lombardia, consolidando l’esperienza e l’attività del nucleo di operatori, di tecnici e di venditori formatosi nel 1989 con la precedente attività sotto l’insegna di Abrasivi Brianza.

Successivamente viene perfezionata l’acquisizione della storica azienda Ulmea in attività dal 1950, prima distributrice in Italia di prodotti 3M. L’obiettivo di questa struttura aziendale è quello di fornire alla clientela sistemi completi ed integrati per il trattamento e la lavorazione dei manufatti nei settori produttivi del legno, del metallo, della pietra, del vetro, del tessuto, ecc., dove si richiede alta specializzazione e redditività nell’impiego di abrasivi e di adesivi tecnici.