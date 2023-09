La città dello sport Monza entra nel circuito e si regala un weekend in scarpe da tennis

di Cristina Bertolini

Weekend di sport a Monza sabato 16 e domenica 17. Arriva lo Sportcity Day-Festa dello Sport. Un appuntamento in linea con l’adesione del Comune alla Sport City Declaration, promossa dalla Fondazione Sport City, che mette a sistema 140 città italiane nel nome dei valori dello sport.

Ieri la firma in Comune del sindaco Paolo Pilotto e di Fabio Pagliara, presidente della Fondazione Sportcity, ispirato ad alcuni principi cardine: sport come elemento di sviluppo sociale della città, secondo il modello di Sportcity; integrazione dello sport in tutte le politiche; impegno della comunità nell’assicurare soluzioni per la pratica sportiva; soluzioni in partenariato trasversale con altri settori. "Monza conta circa 200 associazioni sportive – fa notare il sindaco – che completano l’offerta formativa. Il fine settimana di metà settembre vede tre grandi eventi: Festival del Parco, l’Italian Motor week e Sport City Day; una gamma di proposte variegate per tutti gli oltre 120mila monzesi e gli 850mila brianzoli, per una città che cresce".

Lo Sportcity Day, evento nazionale, è alla sua terza edizione. Partito con 19 città nel 2021, è salito a 35 nel 2022 e ben 140 nel 2023. Operatori degli enti di promozione e di società sportive offrono performance e fanno provare le attività ai cittadini, fra ginnastica artistica, atletica, giocoleria, scherma, balli di gruppo. Si comincia sabato 16, con il World Clean Up Day, per continuare domenica 17 con lo Sportcity Day. Le attività si svolgeranno in piazza Trento e Trieste e largo IV Novembre, coinvolgendo una quarantina di associazioni sportive per oltre 50 discipline. Sabato 16 alle 9 il risveglio muscolare con Sb Fitness e Asd Mivida, precede la Plogging Run, evento di jogging con raccolta rifiuti. A seguire l’esibizione dell’Asd Gerardiana Basket, arti marziali con Ronin Monza, China Wushu, Tai Chi Chuan, Kendo e Judo; prova con Rugby Tots. Presenti anche le società di rotellistica Skating club, Sport culture, Astroroller Skating. Domenica alle 10 partenza di Streetworkout presso lo stand Wushu e presentazione dello Sport City Day. Seguirà la camminata di Nordic Walking con Prowalking alle 11.30 e, in contemporanea, esibizioni di campioni nazionali di trampolino elastico; a mezzogiorno un’esibizione di FreeMoving con corsa e freccette da bendati; attività di Reds Monza alle 12.30; balli di gruppo con Asd Mivida alle 14; dalle 14.30 alle 16 arti marziali con le associazioni Ronin Monza, China Wushu, Tai Chi Chuan, Kendo e Judo; alle 16 le finali torneo di ping pong; alle 16.30 Sport Culture; alle 17 Rugby Tots, estrazione biglietti della lotteria: il ricavato a sostegno di atleti meritevoli. Alle 17.30 sarà il momento del basket con la Asd Gerardiana e alle ore 18 chiusura con LPE.