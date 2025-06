Scontro fra due moto. Gravissimo un 67enne

Un uomo di 67 anni in codice rosso e un ragazzo di 20 anni in codice verde per uno scontro tra due moto accaduto ieri alle 18.30 in viale Monza a Sovico. Ancora da ricostruire la dinamica. L’impatto è avvenuto sulla provinciale che da Monza porta a Carate, sul rettilineo poco prima della fine del paese e dell’ultima rotonda in direzione di Monza, dove sulla parte destra della carreggiata è rimasta a terra una motocicletta bianca di piccole dimensioni. Sul posto sono arrivate un’auto medica e due ambulanze da Lissone e Desio inviate dall’Areu, che hanno confermato il codice rosso per il 67enne, trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, mentre il 20enne è stato accompagnato all’ospedale di Desio. Subito sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Sovico e i carabinieri di Monza.

S.T.