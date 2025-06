Amore e morte: Edmondo e Marianna, una vita insieme, fino all’ultimo istante

Casalpusterlengo (Lodi), 9 giugno 2025 - Lacrime e ricordi per la doppia tragedia che ha colpito una famiglia e la comunità intera. Edmondo Agolini, 87 anni, storico custode degli impianti sportivi del quartiere Ducatona, conosciuto come “Mondo“, ieri mattina si è sentito male dopo aver trovato senza vita in cucina la moglie Marianna Loccisano, 78 anni.

Uno choc fortissimo per l’affezionato marito, che ha accusato il malore. I figli hanno fatto soccorrere subito il papà dal 118 ma, nonostante la corsa in ambulanza verso l’ospedale, per lui non c’è stato nulla da fare. La notizia del doppio decesso dei due inseparabili pensionati è presto circolata in città.

Uno dei figli, affidando l’immagine dei genitori compianti vicini e sorridenti alla pagina Facebook “Sei di Casalpusterlengo se“, li ha salutati così: “Mamma, papà, ci avete lasciati senza parole, con il cuore spezzato e un dolore che non si rimarginerà più. Amore infinito, avete voluto andarvene insieme”. Lo stesso sindaco Elia Delmiglio, trapelata la notizia, ha riferito che “Edmondo Agolini era noto, con la moglie Anna, a intere generazioni di casalini. Per Casalpusterlengo è una gravissima perdita, che colpisce la comunità intera”.

Come custode dei centri sportivi del quartiere Ducatona, Agolini “ospitava“ il tradizionale raduno podistico del Gp Casalese, che si è tenuto proprio ieri. Delmiglio ribadisce: «Gli Agolini sono stati una presenza discreta ma molto preziosa per la Ducatona. Dispensavano buoni consigli facendo da guida soprattutto ai giovani, come due buoni nonni. Ci mancheranno molto». E sui social i messaggi di affetto e cordoglio non si contano più.