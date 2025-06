La Breast Unit senologica si presenta alla città

Un incontro allo Sporting Club Monza per far conoscere al territorio le pratiche di cura disponibili per il carcinoma mammario. Appuntamento sabato alle 11 con gli specialisti della Breast Unit dell’Ospedale San Gerardo con il direttore clinico Riccardo Giovanazzi.

"Questa iniziativa offre un’opportunità unica per informare i cittadini sulle moderne pratiche di cura per il carcinoma mammario, disponibili sia a livello internazionale sia al nostro ospedale – dice Giovanazzi –. Sarà un’occasione preziosa per un incontro diretto con gli specialisti del settore".

L’evento voluto dal club presieduto da Carlo Cappuccio permetterà ai partecipanti di interagire direttamente con gli esperti. L’incontro è aperto ai soci e alla cittadinanza fino a esaurimento posti. Info: eventi@sportingclubmonza.it