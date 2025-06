Una domenica all’ex discarica. La festa sulla collina dei rifiuti

La sua rinascita è un miracolo, lo sanno bene gli oltre 800 appassionati che ieri hanno trascorso la domenica in cascina, a Cavenago. Dell’ex discarica che per decenni si è messa in pancia i veleni della Brianza e dell’hinterland milanese è rimasto solo il ricordo.

La lunga rinascita firmata Cem, l’ex Consorzio rifiuti, ha trasformato il brutto in bello e ora nell’eden di 30 ettari famiglie e ragazzi giocano a ping-pong, scoprono le api e la riserva. Flora e fauna che qui hanno un habitat ideale. In questa stagione, porte aperte come di consueto ormai nel cuore verde del Vimercatese, i numeri raccontano un successo, protagonista, sostenibilità e biodiversità. Il luogo simbolo di una rivoluzione green, con gli scarti trasformati in risorse.

A metà pomeriggio, le premiazioni delle iniziative ambientali promosse dall’azienda nel corso dell’anno. Sul podio del Weplogging, la raccolta di immondizia camminando, al primo posto Trezzo con 200 sacchi riempiti, al secondo Ronco con 150 sacchi e al terzo Cerro al Lambro (130). Passerella anche per i vincitori del concorso Social #ScattaSostenibile dello scorso aprile. Ha ritirato il premio, una bicicletta, simbolo di ogni iniziativa che nasce qui, Martina Mangano grazie al suo disegno dal titolo “Se ti lascia, non lasciarla in giro“ contro l’abbandono di carta per strada.

Ultima cerimonia per il torneo di ping-pong che ha visto la vittoria di Nino Laurendi: ha letteralmente sbaragliato i 35 iscritti all’iniziativa. "Una giornata all’insegna dell’allegria e dell’impegno per l’ambiente che si conferma un’occasione di valore per tutta la comunità", dice Alberto Fulgione, presidente di Cem.