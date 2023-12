La Christmas Run. Tutti di corsa al Parco per Pane e Rose

Una corsa per il bene ravviverà domenica i sentieri del Parco di Monza, in pieno clima natalizio.

Si tratta della Monza Christmas Run, l’evento podistico non competitivo, giunto alla sua terza edizione, il cui ricavato è a favore del progetto Pane e Rose, con cui la Casa del volontariato di Monza si impegna a regalare pacchi alimentari alle persone più bisognose, distribuendone oltre 1000 ogni mese.

In questo caso sarà donato il pranzo di Natale alle famiglie in difficoltà economica di Monza e Lissone (in un’attività che da sempre è in collaborazione con i servizi sociali dei Comuni, le comunità religiose del territorio, Ats, e ha il sostegno di Regione Lombardia). I battenti dell’evento apriranno alle 9, ma la corsa partirà alle 10 dalla Cascina San Fedele (su viale Cavriga), con due possibilità: o prendere parte alla camminata di 5 chilometri, o alla corsa non competitiva di 10 chilometri.

Organizzata dall’associazione Social time, in collaborazione con Gamber de Cuncuress, Nuova artistica Monza, associazione Silvia Tremolada e il supporto di Csv Monza Lecco Sondrio, ieri è stata presentata alla sede della Casa del volontariato di via Correggio, da dove è emerso quanto sia stata frutto di un lavoro di rete. "Aver potuto contare sulla collaborazione e il supporto di tante associazioni e della Rete TikiTaka è stato per noi importantissimo – ha commentato la presidente di Social time Beatrice Di Virgilio – Abbiamo così chi ci aiuterà per la realizzazione della corsa, come i Gamber de Cuncuress che faranno da presidio tecnico al percorso, e chi, come Rete TikiTaka, coinvolgerà decine di persone diversamente abili per la composizione dei pacchi gara, la gestione dei ristori e l’animazione del Village natalizio di Cascina San Fedele".

"Ai processi organizzativi – ha concluso la volontaria – prenderanno parte inoltre i giovani studenti degli istituti superiori Porta ed Hensemberger, dando un segnale di quanto anche i giovani siano coinvolti". Il Village sportivo sarà attivo in Cascina San Fedele da sabato, quando dalle 10.30 alle 16 sarà possibile partecipare in più turni ai laboratori creativi, per dare vita a decorazioni natalizie insieme agli elfi (prenotandosi entro giovedì a info@socialtimeonlus.it). Per sostenere la raccolta fondi, in relazione all’evento si terrà anche una lotteria solidale con numerosi premi prestigiosi, con biglietti acquistabili sul sito www.socialtimeonlus.it. L’estrazione si terrà al termine della gara, domenica alle 12.30, sempre nel Village sportivo. All’interno del percorso della 5 chilometri ci si potrà poi aggregare al gruppo della camminata metabolica, realizzato da professioniste certificate che prevedono lungo il tragitto esercizi mirati per migliorare il metabolismo e la postura.

Alla corsa ci si può iscrivere sul sito www.socialtimeonlus.it fino a venerdì oppure ai punti fisici di Affari Sport a Villasanta in via Confalonieri 103, a Lecco in Corso Bergamo 84 o nel Village della Cascina San Fedele di Monza sabato e domenica.