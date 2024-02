La chitarra di Nebuloni e il viaggio musicale tra Bach e la Spagna

Un concerto per chitarra solista, con protagonista un virtuoso in grado di spaziare da pezzi di musica classica di autori come Bach e Paganini fino ai capolavori dei compositori spagnoli di metà ‘800 e inizio ‘900, in un programma ricco di sfumature. È il “Recital chitarristico“ che Nicholas Nebuloni porterà in scena domani alle 21 sul palco della Sala della Cultura di via Italia, con ingresso libero. Vincitore di concorsi solistici nazionale e internazionali, Nebuloni si è perfezionato con maestri di fama mondiale. L’evento è promosso dalla Scuola di musica Amalia Caprotti insieme al Comune. Già oggi alle 20, invece, a Sovico al teatro OppArt si terrà un concerto acustico del duo formato dalla cantante Antonella Lembo e dal pianista Gianfranco D’Elia.