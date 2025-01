La carica di 8.500 atleti

Una città di 45mila abitanti, di cui più di 8.500 tesserati in una società sportiva del territorio. Seregno, in occasione del riconoscimento del titolo di Città europea dello sport, mette in mostra il suo biglietto da visita, fatto di grandi numeri. Poche altre realtà in tutta la Brianza possono vantare una simile ricchezza in termini sportivi. Prima di tutto colpisce il numero delle società sportive: sono 58, garantiscono la possibilità di praticare più di 30 discipline.

Questa caratteristica diventa anche un richiamo per chi arriva dai paesi limitrofi. Si spazia dall’atletica leggera agli sport di squadra (calcio, rugby, pallavolo, pallacanestro), al ciclismo, al tennis, al nuoto. Non mancano le arti marziali e il triathlon ma, per una città così moderna, ovviamente esiste già una società dedicata anche al padel che può contare oltre 100 tesserati. Società di primo livello, con tecnici preparati e atleti che lasciano sempre il segno in ogni stagione, vincendo titoli prestigiosi. La città, però, ha anche un’altra ricchezza: la presenza di impianti. Proprio questi avevano lasciato stupefatti i delegati di Aces Europe usciti per il sopralluogo, che non si aspettavano di vedere tante strutture di proprietà del Comune. Ecco dunque uno stadio, il Seregnello (due campi), un palasport, due palestre più una doppia multisport, cinque palestre scolastiche da allenamento, due impianti per il tennis, un centro natatorio con tre vasche scoperte e due coperte, il campo di rugby. E, non comunali, una pista per il pattinaggio, tre impianti di calcio, uno per il calcetto, tre palestre polifunzionali, una palestra per la ginnastica.

G.Gal