La calza e la beneficenza. Befana, teatro e magia

Il mese di gennaio si apre pensando ai bambini. La Libera accademia di pittura Vittorio Viviani insieme alla Cooperativa Edificatrice di Muggiò, in collaborazione con i Comitati genitori degli istituti comprensivi novesi Giovanni XXIII e Margherita Hack e il patrocinio del Comune di Nova Milanese, promuovono l’evento “Arriva la calza della Befana” in programma il 7 gennaio alle 16 al Teatro Comunale. Con lo spettacolo dell’Associazione “Le Storte” e le magie del mago “Edwyng”. Al termine verranno distribuite le Calze della Befana a tutti i piccoli presenti. I bambini dovranno essere accompagnati da un solo adulto. La stessa domenica Casa degli Zotici e Teatro Magico alle 15.30, al Centro Parrocchiale Don Grassi in via Giussani 3, con lo spettacolo per famiglie “Il canto di Natale”, tratto dal celebre racconto di Charles Dickens. A seguire merenda preparata dalla pasticceria Ungaro e laboratorio a cura de La Libroteca. Costo biglietti 5 euro, biglietto speciale per i bambini dai 3 ai 10 anni 10 euro comprensivi di teatro, merenda e laboratorio. Prenotazioni alla cartoleria Lo Scarabocchio in via Mariani 20/B oppure inviando una mail a segreteria.teatromagico@gmail.com. Per gli adulti il mese di gennaio si apre con la beneficenza. Fondazione Rossi, con il patrocinio del Comune, affianca e sostiene il progetto Milleunomotivi in memoria di Fabio Trifirò, scomparso improvvisamente nel dicembre 2021. Giovedì 11 gennaio, alle 20.45, al Teatro Comunale, andrà in scena lo spettacolo “Cerco disperatamente moglie”, a cura della a cura de “La Petite Compagnie” di Sgss Spa, nata nel 2009 dalla passione per il teatro di alcuni colleghi di Sgss, che dimenticano per un po’ di essere bancari e decidono di mettersi in gioco, interpretando i personaggi più buffi e svariati con lo scopo di fare beneficenza. L’ingresso è a offerta libera con un minimo di 10 euro. Con il nuovo anno inizia anche una nuova edizione della rassegna “Pomeriggi Letterari” organizzata dalla biblioteca comunale. Sette sabati pomeriggio all’insegna del piacere di leggere, dove gli autori converseranno con i cittadini dei loro libri nella suggestiva cornice di Villa Brivio. Si parte il 13 gennaio con Giuseppe Terranova che presenta “Tristia”.

Veronica Todaro