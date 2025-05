La Brianza che legge: un weekend di incontri con gli autori

I libri accessibili a tutti e le vicende di una famiglia monzese dal dopoguerra agli anni ‘70. E poi una figura di donna affascinante e controcorrente, amica di artisti come Diego Rivera e Frida Kahlo, tra accadimenti internazionali e riflessi sulla storia locale. E ancora, un racconto di emigrazione dalla Nigeria all’Italia. Una raffica di incontri con autori e scrittori nelle città della Brianza, dal weekend ai primi giorni della prossima settimana.

A Macherio domani alle 17.30 nella biblioteca di via Roma lo scrittore brianzolo Edoardo Redaelli parlerà del suo nuovo romanzo “Uno spicchio di sole“, storia di una famiglia monzese nei trent’anni che seguono la Seconda guerra mondiale, tra abbandoni, adozioni e valori profondi.

A Lissone, invece, oggi alle 19 negli spazi del bar Punto Nord di via Lombardia dialogo tra Amaka Ethel Nwokorie, Emma Mapelli e Alessia Tremolada sul libro “Le parole di mio padre - Una storia vera“, racconto del viaggio di Nwokorie dalla Nigeria all’Italia, dall’inganno della tratta di esseri umani allo sfruttamento alla nuova vita, seguendo un’esperienza buia diventata un faro di speranza.

Domani alle 10 in biblioteca Umberto Galli discuterà di “Balenga“, un libro realizzato in Caa, la comunicazione aumentativa alternativa, all’insegna dell’inclusività e della lettura accessibile a tutti.

A Muggiò oggi alle 21 a Palazzo Isimbardi incontro con Massimo Novelli e il libro “La comunista che amava il tango - Cristina Casati Stampa di Soncino“, su questa danzatrice, pittrice, scrittrice e militante politica che visse le grandi vicende della storia internazionale e che apparteneva a una famiglia legata alla città.

Giovedì 15 alle 20.45 a Correzzana, nel Nuovo Centro Polifunzionale, Marco Balzano (nella foto) porterà nella Trieste del ‘900 il suo romanzo “Bambino“; alle 21 in biblioteca a Verano Sandra Bonzi e il nuovo romanzo “Una parola per non morire“.