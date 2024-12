La Bohème, la Turandot e le melodie delle feste con la Filarmonica Fiati

Un tributo al genio musicale di Puccini, con la rilettura di alcune delle arie più celebri delle sue opere. E poi un altro omaggio, stavolta alle festività natalizie, con l’esecuzione di famosi brani di Natale riarrangiati per banda e di pagine tradizionali e valzer di Strauss del classico concerto di Capodanno di Vienna. Sarà un concerto dai due volti quello che andrà in scena mercoledì alle 21 al Teatro San Rocco di Seregno: l’evento, dal titolo “Natale in Casa Puccini“, vedrà salire sul palco di via Cavour la Filarmonica Fiati Città di Seregno (nella foto) diretta da Mauro Bernasconi, con il soprano Consuelo Gilardoni e il tenore Michele Mauro. Nel primo tempo del concerto proporranno pagine dalla “Turandot“, dalla “Tosca“ e dalla “Bohème“, per ricordare il centenario dalla morte di Giacomo Puccini. Nel secondo tempo dello spettacolo spazio a diversi brani natalizi riletti in una versione arrangiata per banda, e per concludere saranno eseguiti alcuni estratti del tradizionale concerto di Capodanno di Vienna, come saluto per le festività in arrivo. Biglietto d’ingresso 10 euro. Prevendite attraverso il circuito Vivaticket o al botteghino del teatro, aperto oggi dalle 16.30 alle 18 e da lunedì dalle 17.30 alle 19.

F.L.