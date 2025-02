Jannacci e la Milano che fu. Un viaggio nella memoria tra monologhi e canzoni

Monologhi e canzoni per immergersi nella Milano che fu, tra i personaggi di un maestro della canzone d’autore, capace di far sorridere, commuovere e riflettere al tempo stesso. Un viaggio nella memoria fra senzatetto con le scarpe da tennis, poveracci di Rogoredo, amori persi lungo viale Forlanini, rievocati e fatti rivivere anche attraverso i fumetti e le illustrazioni di grandi artisti raccolti in una mostra.

È il doppio evento dedicato a Enzo Jannacci che si terrà nella biblioteca civica di Verano, in via Nazario Sauro, e per cui già da oggi è possibile prenotare i posti. A trasportare nelle atmosfere all’ombra della Madonnina ci penserà lo spettacolo “Quello dal cuore urgente - Parole e musica di Enzo Jannacci”, che verrà portato in scena sabato 15 alle 21, con la regia di Dario Barezzi, dal gruppo Quelli della Mascherpa, ossia Gianluca Crapanzano, Giuseppe Mascherpa, Massimo Pasculli e Davide Renzi. La rappresentazione è ispirata all’albo a fumetti “Unico indizio le scarpe da tennis”, scritto da Davide Barzi e disegnato da Marco “Will” Villa e Sergio Gerasi per la ReNoir Comics.

"Non si tratterà soltanto di un tributo a Enzo Jannacci - spiegano gli organizzatori -, ma anche di un viaggio nella memoria lungo la Milano di ormai settant’anni fa: un viaggio che si snoderà in una sequenza di brani musicali e monologhi nei quali riprenderanno vita il barbun con le scarpe da tennis e il suo grande amore, perduto una notte lungo viale Forlanini; gli sciami di ragazzini vocianti nel cortile “del mé indiriss ‘due sun nassuù”; il poveretto che tornava a Rogoredo per recuperare, più che l’amore, le sue diecimila lire. E via discorrendo, attraverso le note e le parole di Enzo e di Beppe, intesi come Jannacci e Viola, che in quella Milano sono nati e cresciuti e che l’hanno raccontata con quel loro stile inconfondibile fatto di voci della quotidianità spicciola, modi di dire e puntate surreali".

Ad affiancare lo spettacolo, sempre in biblioteca, ci sarà anche una mostra di oltre 50 tavole illustrate di altrettanti fumettisti, illustratori e artisti italiani, che hanno reinterpretato le canzoni di Jannacci: l’esposizione, intitolata “La mia gente - Enzo Jannacci, canzoni a colori”, si potrà visitare fino a sabato 22 con ingresso libero. Per lo spettacolo è invece necessaria la prenotazione a veranobrianza@brianzabiblioteche.it.