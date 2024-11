“Invincibili“ in scena. Quattro storie di sportivi coraggiosi

Quattro racconti, quattro sportivi che con le loro scelte coraggiose e la capacità di lottare sono diventati campioni di umanità, lasciando un segno e combattendo per un ideale, al di là delle medaglie e dei record. Le vicende di Ottavio Bottecchia, Katherine Switzer, Eugenio Monti e Yusra Mardini. È quanto porterà in scena sabato alle 17 nella sala polifunzionale della biblioteca di Lissone lo spettacolo teatrale “Invincibili - Storie di atleti che non si sono arresi“, con Enzo Valeri Peruta e le musiche dal vivo di Pierangelo Frugnoli della Compagnia La Pulce. Ingresso gratuito, prenotazioni con l’app C’è Posto.

F.L.