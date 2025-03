Infopoint e scuola Ardigò, montacarichi guasti da mesi

Se è vero che la vita è tutta un sali e scendi, un ascensore può dare una mano per alleggerire la fatica. E quando manca può essere un serio problema. Ce ne si sta accorgendo all’Infopoint di piazza Trento e Trieste e alla scuola media Ardigò, dove rispettivamente ascensore e montacarichi sono fermi da mesi. Anche se l’amministrazione ha già preso in carico i problemi.

"Alla scuola Ardigò c’era il montascale che non funzionava e invece di sistemarlo l’avete smontato – denuncia in Consiglio comunale il consigliere di Fratelli d’Italia, Marco Monguzzi –, per cui adesso non c’è neanche più. È un grosso problema". Altrettanto critico il consigliere di Civicamente Paolo Piffer riguardo all’ascensore dell’Infopoint di piazza Trento e Trieste: "Come è possibile avere il montascale all’ingresso del nostro Infopoint, che a livello simbolico è il luogo che accoglie chi arriva a Monza e serve a dare informazioni ai turisti, inaccessibile da più di un mese almeno?".

L’assessore ai Lavori pubblici, Marco Lamperti, ha chiarito che per quanto riguarda la scuola media Ardigò "prima si è valutata la riparazione del montascale ma i pezzi da sostituire non erano più in commercio perché particolarmente datato. Alla fine – prosegue – abbiamo deciso di sostituirlo con un ascensore, che costa solo poco di più ma ha una praticità migliore. L’ascensore, rispetto al montascale, richiede tempistiche leggermente più lunghe, ma interverremo entro l’estate e l’avremo attivo entro l’inizio del prossimo anno scolastico".

Molto più vicino invece l’intervento all’Infopoint. "Stiamo approvvigionando le parti di ricambio per la sua sistemazione – chiarisce ancora Lamperti –, per cui nelle prossime settimane verrà aggiustato. In realtà negli ultimi due anni è stato più volte sistemato per un mix di ragioni: a volte si è rotto in autonomia, altre volte è stato vittima di vandalismi".

A.S.