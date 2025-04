Incontri e laboratori per bambini. In biblioteca si parla di montagna

Letture e laboratori per bambini, ma anche due film per raccontare imprese e personaggi leggendari delle terre alte. Sabato alle 15 nella biblioteca civica di piazza IV Novembre a Lissone nuovo appuntamento con la rassegna dedicata alla montagna dal titolo “Avventure in quota“, organizzata dal Comune: i bambini dai 5 ai 9 anni potranno prendere parte all’iniziativa “Su e giù per le montagne“ con l’illustratrice Irene Penazzi. Si partirà con una lettura a ingresso libero, seguita da un laboratorio creativo gratuito ma per cui occorre prenotarsi attraverso l’app C’è Posto. La rassegna proseguirà mercoledì 7 maggio nella sala polifunzionale della biblioteca, dove alle 20.30 verrà proiettato il film liberamente ispirato al romanzo di Jon Krakauer “Aria Sottile“, sulla tragedia del 1996 sull’Everest che costò la vita a 9 persone. Ingresso con prenotazione allo 039.73.97.461.

F.L.