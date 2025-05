Cesano Maderno (Monza e Brianza), 14 maggio 2025 – Una ragazzina di 14 anni è morta questa sera travolta da un treno al passaggio a livello in pieno centro a Cesano Maderno. La tragedia si è consumata poco dopo le 19: la ragazzina avrebbe attraversato i binari con le sbarre abbassate. Tra i primissimi ad accorrere sul luogo dell’investimento è stato il sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca, che stava rientrando a casa in bicicletta. Immediato l’allarme che ha fatto convergere numerosi mezzi di soccorso, ma purtroppo per la ragazzina non c’era più nulla da fare.

Treni in tilt

La circolazione ferroviaria sulla linea S4 di Trenord è stata sospesa da Palazzolo Milanese a Seveso, con molti disagi per centinaia di pendolari che stavano rientrando da Milano. Al passaggio a livello di corso Libertà a Cesano Maderno, teatro della tragedia di questa sera, si erano già verificati diversi incidenti mortali, l’ultimo risale al 24 gennaio 2023, quando un uomo di 92 anni è stato travolto e ucciso da un treno mentre attraversava i binari con le sbarre abbassate.

I precedenti

Il 12 dicembre 2017 a perdere la vita era stata una coppia di anziani coniugi, 75 e 78 anni, investita mortalmente da un treno regionale mentre attraversava i binari con le sbarre abbassate. Nel 2013, una donna di 45 anni, di origine georgiana, era stata travolta da un treno mentre attraversava i binari, sempre con le sbarre abbassate.