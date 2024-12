Travolta sui binari, è caos. Donna muore al pronto soccorso dopo l’urto al passaggio a livello

Travolta da un treno all’altezza del passaggio a livello di via Osculati. Tragedia ieri mattina intorno alle 8.30. Vittima una donna di 42 anni di Monza. Sul posto si sono precipitate ambulanze e automediche in codice rosso ma è stato tutto inutile.

Accompagnata in codice rosso da un’ambulanza inviata da Areu assieme all’auto medica, la donna si è spenta in pronto soccorso. Sul posto sono intervenute anche le squadre dei vigili del fuoco. Indaga la Polfer. Pesanti le conseguenze sulla circolazione ferroviaria, è stata interrotta la circolazione sulla linea S7, quella che da Milano porta a Lecco via Molteno. Da Trenord hanno successivamente fatto sapere che anche la linea S8 (da Milano a Lecco via Carnate) è stata interrotta: "La circolazione della direttrice sta subendo forti ritardi a causa dell’investimento, non mortale (fatto purtroppo smentito in ospedale, ndr), di una persona da parte del treno 25826 nei pressi del passaggio a livello della stazione di Monza.

La circolazione è rimasta interrotta per circa un’ora al fine di effettuare gli accertamenti da parte delle autorità e per consentire l’intervento da parte del soccorso sanitario".