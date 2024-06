Incidente lungo la Valassina, motociclista perde il controllo e finisce per terra: è grave

Lissone (Monza e Brianza) – Grave incidente, oggi pomeriggio, lungo la Valassina. Protagonista, suo malgrado, un motociclista di 34 anni, finito in ospedale in codice rosso. È successo poco prima delle 17, nella corsia in direzione nord, all'altezza di Lissone. La dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale di Milano, intervenuta sul posto appena ricevuto l'allarme. A quanto pare potrebbe aver fatto tutto da solo, perdendo, per cause ancora da accertare, il controllo del mezzo e finendo lungo l'asfalto. Appena i primi testimoni hanno chiamato i soccorsi, sul posto si è precipitata una ambulanza del 118. Inizialmente il codice era giallo, poi una volta raggiunto il ragazzo le condizioni sono apparse più gravi del previsto, critiche. Dopo i primi soccorsi sull'asfalto e sul mezzo, è stato trasportato a sirene spiegate al pronto soccorso del San Gerardo di Monza. Il traffico, vista anche l'ora di punta, si è totalmente paralizzato. Con lunghe code che hanno superato i 5 chilometri, arrivando fino a Sesto San Giovanni.