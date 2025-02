Viene colpito da una bobina di acciaio alla Lima Eusider di Desio, operaio in gravi condizioni: è un sindacalista Fiom

Desio – Un operaio metalmeccanico di 44 anni è rimasto gravemente ferito mercoledì mattina in un incidente sul lavoro avvenuto alla Lima Eusider di Desio, in provincia di Monza e Brianza. L’azienda si occupa di laminazione a freddo dei nastri in acciaio e, secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato colpito proprio da una delle bobine durante la fase finale di lavorazione.

Il trasporto d’urgenza

L’infortunio è avvenuto poco prima delle 9 nello stabilimento di via Gaetana Agnesi e sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Le condizioni dell’operaio sono apparse subito piuttosto critiche ed è stato trasportato in codice rosso – il più grave – all’ospedale San Gerardo di Monza. Una volta entrato in pronto soccorso, il codice è stato riformulato in giallo: non è quindi in pericolo di vita.

I rilievi

Nella fabbrica si trovano ora i carabinieri e i vigili del fuoco di Desio, nonché i funzionari dell’Azienda per la tutela della salute, che dovranno effettuare i rilievi, verificare che siano state rispettate le norme di sicurezza e stabilire eventuali responsabilità. Il metalmeccanico è il delegato sindacale della Fiom-Cgil e rappresentate dei lavoratori per la sicurezza.