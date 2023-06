Caponago, incidente in moto sulla Sp 13: muore Paolo Valtorta

Caponago, 2 giugno 2023 – E' Paolo Valtorta di Sovico il 65enne motociclista morto al San Gerardo di Monza, dopo lo schianto contro un furgone sulla Sp 13, a Caponago, giovedì pomeriggio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Vimercate, la vittima, in sella alla propria Suzuki Gs K 1000, stava sorpassando la colonna di auto dell'ora di punta quando è andato a sbattere contro un Fiat Doblò.

Pare che il conducente fosse impegnato in un'inversione di marcia vietata in quel punto. Ma la dinamica è ancora al vaglio degli investigatori, ci sono diversi aspetti da chiarire. I soccorsi sono scattati subito, ma le condizioni del ferito sono sembrate immediatamente molto gravi. L'impatto è stato violento. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Monza, dove in seguito è deceduto.