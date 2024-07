Incidente a Carate Brianza, grave un 16enne caduto dalla bici

Carate Brianza (Monza), 4 Luglio 2024 - Un 16enne è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dopo una brutta caduta in bicicletta.

È successo poco dopo le 13 a Carate Brianza, in via Cristoforo Colombo. Da una prima ricostruzione del fatto l'adolescente era in sella alla sua bicicletta, quando è finito a terra. Avrebbe fatto tutto da solo. Sul posto è subito arrivata l'ambulanza in codice rosso e immediatamente dopo l'auto medica. Il ragazzino è stato subito soccorso e trasportato, sempre in codice rosso, all'ospedale San Gerardo di Monza per gravi traumi al viso e al torace.