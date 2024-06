In viaggio con Zio Rock. Dai Timoria ai giorni nostri. La rotta di Omar Pedrini

Un viaggio, l’ultimo, in più di trent’anni di carriera rock, prima di un deciso cambiamento di rotta e di stile. Un concerto potente e nostalgico tra brani cult che hanno segnato la musica italiana degli anni ‘90 e Duemila e i pezzi di un percorso solista che lo ha eletto a Zio Rock. Al Parco Tittoni di Desio venerdì sera arriverà Omar Pedrini con il suo spettacolo “Omar Pedrini 35 - Dai Timoria ad oggi: goodbye rock’n’roll“. L’artista bresciano, tra i nomi di punta di un certo rock d’autore, festeggerà i 35 anni di attività riproponendo tutti i suoi successi, dai tempi coi Timoria fino a oggi, oltre alle canzoni del disco più recente “Sospeso“. Non mancheranno i brani tratti da pietre miliari come “Viaggio senza vento“ e “2020 Speedball“, fino agli album nati dopo l’incontro con Noel Gallagher degli Oasis. Quello che toccherà il Tittoni è annunciato come l’ultimo tour rock del cantautore, prima di un nuovo disco che dovrebbe segnare un cambiamento netto di rotta. Ad accompagnare sul palco l’artista ci sarà l’ormai rodata Omar Pedrini Band, che lo affianca da 12 anni e che è formata da Carlo “Octopus“ Poddighe a chitarra, tastiere e voce, Stefano Malchiodi alla batteria, Mirco Pantano a basso e voce, Davide Apollo alla voce e Simone Zoni a chitarra e voce. A scaldare il pubblico ci penserà invece, dalle 21, il cantautore e polistrumentista Lorenzo Iuracà con la sua miscela sonora fatta di pop, funk e r&b. Dalle 22 toccherà a Omar Pedrini. Biglietto d’ingresso 18 euro. Sabato si cambierà completamente genere con l’arrivo in Brianza del collettivo Metempsicosi, la storia della scena progressive della musica elettronica e del club sound italiano: un team formato da guru del settore come Mario Più, Ricky Le Roy, Joy Kitikonti, Luca Pechino e 00Zicky, e di cui faceva parte pure Franchino, all’anagrafe Francesco Principato, vocalist e dj che è stato per tutti “il cantastorie della notte“, scomparso il mese scorso.

Metempsicosi proporrà dalle 20 il suo sound inimitabile, fatto di un insieme di house, techno, trance e dance, e soprattutto di tanto divertimento, con anche un messaggio sull’attenzione al recupero, al riciclo dei materiali di scarto per dare loro nuova vita, usando in modo più consapevole le risorse del pianeta. Biglietto d’ingresso 18 euro. Domenica, infine, tornerà l’evento benefico “Desio in Musica per Carlo“, col ricavato della serata devoluto a sostegno della Fondazione Bianca Garavaglia, impegnata nella ricerca e nella cura dei tumori pediatrici: alle 20.30 aprirà il cantautore Davide Tonello e alle 21.15 spazio a un “Tributo a Pino Daniele“ con i Tarumbò, che ripercorreranno i pezzi più intensi dell’artista napoletano. Biglietto d’ingresso 10 euro.