Movida ma con giudizio. Il protocollo di Vimercate: più controlli e telecamere

Controlli sulla movida, anche quest’anno Vimercate allunga l’orario di servizio dei vigili fino all’una nel fine settimana, il terzo turno andrà avanti fino al 31 ottobre. Sotto la lente, anche i grandi eventi che richiamano pubblico dal circondario, dalla Notte medievale a quella dello sport. Straordinari dedicati ai posti di blocco e alle verifiche nei locali: la Giunta ha appena licenziato il nuovo piano sicurezza firmato dal comandante Vittorio De Biasi, che ricalca lo schema del passato.

Dal 2022 il Comune ha firmato un protocollo di intesa sul tema con la Prefettura e "le misure di oggi sono frutto di quell’accordo", spiega l’Amministrazione. Nessun desiderio di reprimere, "il divertimento è un elemento positivo sia dal punto di vista sociale che economico, ma deve coniugarsi con le esigenze delle famiglie che hanno diritto al riposo", sottolinea il sindaco Francesco Cereda. Un ruolo giocato molto in chiave preventiva che produce gli effetti per cui è nata l’iniziativa, alleanza fra istituzioni ed esercenti che avevano sottoscritto il patto. Obiettivo, realizzare azioni congiunte che da un lato favoriscano la vita serale e dall’altro limitino gli eccessi e il disturbo per gli abitanti. Una formula rodata che è passata anche da interventi di potenziamento dell’illuminazione e di pulizia, grazie a un’ordinanza che vieta la vendita di asporto di alcolici. Il perno di tutto è la collaborazione di bar e ristoranti che promuovono comportamenti rispettosi delle regole. Per gli avventori, nulla di nuovo, i paletti sono arrivati al quarto anno. Il piano si articola in diverse aree: vigilanza e verifiche stradali, sicurezza urbana e monitoraggio del territorio, gestione di incidenti e violazioni amministrative, tutela dell’ambiente e del patrimonio comunale. Particolare rilievo è dato alle operazioni congiunte con la questura di Monza, "che favoriscono la collaborazione con altre forze dell’ordine".

Nel mirino, lo spaccio di droga. "Questo progetto vede la luce grazie alla disponibilità e all’impegno della polizia locale - dice il primo cittadino -. Si aggiungono il potenziamento della videosorveglianza, le operazioni interforze e nuove ordinanze per regolamentare la movida estiva nelle prossime settimane".

Il protocollo vimercatese avviato in fase sperimentale, nel 2023 è stato esportato a Monza, Cesano Maderno, Desio, Lissone e Seregno.