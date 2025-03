In scena dai Pink Floyd agli indipendenti

Un vero e proprio festival dedicato alla nuova musica indipendente, un omaggio al genio visionario dei Pink Floyd e un tuffo nel pop-rock italiano. Tre appuntamenti tutti da ascoltare nella programmazione del The Bank di Monza, con altrettanti concerti da qui al weekend.

Domani alle 21 sul palco di viale Lombardia andrà in scena la “The Indie Vault Night“, una serata interamente votata alla musica originale e agli artisti indipendenti: l’obiettivo è dare spazio a nuove sonorità e far conoscere al pubblico realtà emergenti, in un’atmosfera intima. Ad alternarsi dal vivo saranno ben 7 artisti, ognuno con la sua proposta: ci saranno il mix di rock e canzone d’autore di Donno; la miscela di poesia e ironia, folk e cantautorato di Guidoboni; il pop e l’elettronica di Alec Temple, il cantautorato pop di Avanzi e le melodie di Alessandro, Lia e Steve.

Venerdì alla stessa ora toccherà a un suggestivo “Tributo ai Pink Floyd“: sul palco monzese arriveranno i Learning to Floyd (foto), band formata da 6 musicisti uniti dalla grande passione per la musica di David Gilmour e Roger Waters. Il gruppo proporrà un omaggio intenso e fedele ai mondi sonori della band britannica, rileggendone in modo coinvolgente le canzoni più celebri.

Sabato, infine, sempre alle 21, per la rassegna “Saturday I’m in live“ suoneranno gli ZeroNove, che faranno immergere nel pop-rock italiano con uno show energico e divertente. Per info thebankfashionclub@gmail.com.

