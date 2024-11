In scena College Girl. Lo spettacolo delle baby ballerine

Musica e balli per una performance emozionante e coinvolgente. Doppio appuntamento nel weekend con lo spettacolo di danza dal titolo “College Girl“, che le ballerine della Scuola di danza Wilma Fossati e le Scarpette Rosa porteranno in scena sabato alle 20.30 e domenica alle 16.30 sul palco dell’auditorium di Palazzo Terragni, in piazza Libertà a Lissone, con le coreografie di Wilma Fossati e Ivan Testini. Ingresso libero. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune.