Imprese e scuola alla Settimana dell’Artigianato

Esposizioni, incontri e momenti di confronto tra imprese e mondo della scuola, per valorizzare il “saper fare” degli artigiani brianzoli. Sei appuntamenti da qui a metà novembre con la “Settimana dell’Artigianato”, promossa dalla sezione lissonese di Apa Confartigianato. La kermesse ha aperto ieri sera con l’inaugurazione, negli spazi dell’ex Osservatorio Colore di via della Pinacoteca, di una mostra dedicata ai 10 anni dei “Trofei d’Autore”: le preziose coppe di design (foto) con cui vengono premiati i primi 3 classificati della Coppa Agostoni di ciclismo. L’esposizione si potrà visitare fino a sabato 28, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, nel weekend dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30. È stato realizzato anche un libro dedicato ai “Trofei d’Autore”. Martedì alle 21, sempre all’ex Osservatorio Colore, Paolo Mansolillo parlerà del suo libro “Storie Artigiane”, mentre giovedì sarà Paolo Manfredi a spiegare che “L’eccellenza non basta”, dialogando con Confartigianato Giovani Imprenditori e con docenti e studenti dell’Istituto superiore Meroni. Sabato 28 a Palazzo Terragni “Gran Galà dell’Artigianato”, con un concerto dell’ensemble di Consonanza Musicale e con la consegna dei premi “Truciolo d’Oro 2023”.

Martedì 21 novembre due appuntamenti dedicati all’incontro tra imprese e mondo della formazione: dalle 9 alle 13, con l’iniziativa “Azienday - Entra in azienda e guarda al futuro”, rivolta agli studenti delle scuole medie di Lissone; poi alle 18, nella biblioteca della scuola superiore di via Stoppani, con “L’Istituto Meroni racconta Brianza 2025“.