L’Olivetti celebra l’Europa: i ragazzi dell’Erasmus in cattedra

Festa internazionale dell’Europa, con l’anniversario della “dichiarazione Schuman” che ha gettato le basi dell’Unione. L’istituto alberghiero Olivetti l’ha celebrata ieri raccontando i percorsi Erasmus a cui hanno preso parte i ragazzi di quarta e quinta. Gli studenti hanno allestito stand tematici in palestra, dedicati ai rispettivi Paesi visitati tra Portogallo, Spagna, Belgio, Olanda, Danimarca, Germania, Francia e Isola de La Reunion, Australia e Turchia. Attraverso attestati, ricordi, badge e gadget hanno raccontato la loro esperienza agli alunni di seconda, che dall’anno prossimo saranno candidati per le mobilità brevi e lunghe. Tantissimi i giovani che si sono avvicinati agli stand, in una sorta di educazione tra pari, chiedendo ai più grandi come si sono trovati, cosa hanno studiato e sperimentato. "Ho partecipato alla “Food Competition” a Side in Turchia - racconta Noemy - e poi ho svolto il Pcto in un resort di lusso a Manavgat, sempre in Turchia. È stato molto emozionante: sono passata da un atteggiamento di ansia e paura a una crescita di autostima. Essere lontana da casa, anche se con gli insegnanti, è stato un momento forte. Il professore Vincenzo Butticé ci è stato molto vicino". Alessandro Agostoni riporta invece la sua esperienza di due mesi a Sydney, in Australia: "Le materie prime, la qualità della terra e le coltivazioni sono molto diverse - racconta -, ero in un ristorante italiano, dove molti degli ingredienti erano di importazione. Ho notato tanto rispetto per i lavoratori e i tempi di lavoro". Anche i ragazzi dei corsi serali hanno le stesse opportunità e le affrontano con la maturità di qualche anno in più. È il caso di Amos Mbamalu, 26 anni, 5A serale, che a Cordoba ha tenuto un corso di cucina italiana, insegnando a fare la focaccia alla genovese. "Incontri tante persone e tante storie - racconta Amos -, basta saper guardare e ascoltare". "Ti porti a casa un bagaglio culturale impagabile - gli fa eco Elena Bugatti (5B serale) -, fra lingue diverse e stili di cucina sconosciuti".

C.B.