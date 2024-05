Ilaria Salis su Instagram: “Sono ancora in fondo al pozzo”

"Ciao, sono Ilaria Salis e questo è il mio nuovo e unico profilo social". Lo scrive nel suo primo post su Instagram, la 39enne maestra brianzola a processo a Budapest con l'accusa di aver aggredito alcuni estremisti di destra e da alcuni giorni ai domiciliari dopo 15 mesi in carcere. La Salis, che è candidata alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno con Alleanza Verdi Sinistra Europa, fa il suo esordio sui social ringraziando quanti l’hanno sostenuta in questi mesi terribili in cui è apparsa in catene davanti ai giudici. "Innanzitutto ci tengo a ringraziare di cuore tutte e tutti voi – amici, compagne, solidali e pure perfetti sconosciuti – che mi siete stati vicini e mi state sostenendo in questo periodo difficile. Siete la mia forza", aggiunge la Salis.

Il post di Ilaria Salis

Poche righe su sfondo blu, come immagine del profilo un’illustrazione di Manuela Mapelli, che raffigura la Salis con le fiamme agli occhi. "Dopo 15 mesi rinchiusa in un carcere ungherese in custodia cautelare, adesso mi trovo agli arresti domiciliari a Budapest. Indosso un braccialetto elettronico e il mio indirizzo è diffuso su siti di neonazisti ungheresi. Ancora in attesa di sentenza, rischio 24 anni di 'carcere duro' che equivalgono a circa 120 anni di domiciliari. Il pozzo ha solo cambiato forma. Purtroppo sono ancora lì dentro".

Il profilo social, gestito col supporto delle amiche e amici di Ilaria, come si legge nella sezione bio conta un migliaio di follower in poche ore. Tantissimi i messaggi di incoraggiamento e di supporto in risposta al post della Salis.