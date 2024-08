Il tour per i tifosi pazzi del calcio inglese: un’agenzia brianzola offre soggiorni negli stadi della Premier

Monza – Sono tantissimi, in Italia, i “malati“ di calcio inglese. Per quello che rappresenta, in termini di storia, fascino, atmosfera. Che sognano di poter assistere a una partita ad Anfield Road, il leggendario stadio del Liverpool o ad Old Trafford, il “teatro dei sogni“ del Manchester United. Ma c’è un imprenditore brianzolo che ha deciso di offrire molto di più: tanto che il biglietto e l’esperienza della partita diventa solo uno dei gustosi piatti in un incredibile menù, che varia di viaggio in viaggio, in cui si può anche scendere in campo e giocare, negli stessi mitici campi, persino usando il bus della squadra per arrivarci; addirittura passarci una notte, ma anche visitare musei del calcio, cenare nei centri sportivi o gustarsi un paio di birre nei pub storici dei tifosi. Insomma, una full immersion per vivere le emozioni del calcio d’Oltremanica.

"Abbiamo deciso di offrire queste opportunità ai tanti appassionati di tutta Italia - racconta Andrea Cani, presidente di KKM Group - creando un pacchetto di esperienze, in collaborazione con il portale Calcio Inglese. Le prime sono andate velocemente sold out. Adesso abbiamo programmato una serie di eventi per i prossimi mesi e altri ancora ne abbiamo in cantiere, non solo in Inghilterra". Ciò che KKM vuole fare è dare la possibilità ai suoi clienti di vivere avventure che altrimenti, da soli, non riuscirebbero mai a realizzare, portandoli dietro le quinte dei club più iconici. Già nella storia personale dei 30 partecipanti la “24 ore da film“ vissuta a Manchester, in casa dei campioni d’Europa del City: il tour del centro sportivo, il viaggio verso lo stadio sul pullman usato da Haaland e Guardiola, 90 minuti all’Etihad e un barbecue al centro sportivo. "Sembra irreale, ma lo abbiamo fatto davvero".

Tutto esaurito, divertimento ed entusiasmo anche per le tappe di Nottingham e in casa del Fulham. Sempre con la possibilità di incontrare nuovi amici uniti dalla stessa passione. E da settembre si riparte, con Birmingham (la visione della partita Aston Villa-Everton, con pre partita presso le ex celle carcerarie dello stadio, diventate oggi un pub); la tanto attesa Liverpool (col tour dei pub dove sono cresciuti i Beatles), una tappa a Manchester e una a Londra "che con le sue 13 squadre professionistiche considerata la capitale del football a livello mondiale". Tutte le proposte si trovano su www.calcioinglese.com. "Abbiamo quasi pronte delle proposte calcistiche in Brasile e Messico - dice - ma puntiamo anche su altri sport: abbiamo una proposta per vivere la America’s Cup da vicino, facendo il tifo per Luna Rossa, dal 13 al 15 settembre e Barcellona. E a gennaio gli appassionati di basket potranno vivere l’esperienza della Nba a Parigi".