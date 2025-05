Il terremoto a Monza. Lezioni di sicurezza con il simulatore sismico al polo scolastico

Lunedì, ore 15: la terra trema in città. Non è una previsione infausta, il terremoto è solo simulato. Sarà infatti l’“ospite d’onore“ delle giornate dedicate alla cultura della sicurezza e alla prevenzione dei rischi. Dopo anni di assenza, Emerlab OnTheRoad riapre infatti i battenti con un’edizione rinnovata, orientata soprattutto al coinvolgimento delle scuole e dei professionisti del soccorso.

L’appuntamento, organizzato dal servizio di protezione civile del Comune di Monza insieme alla Provincia di Monza e Brianza, si svolgerà da lunedì a domenica 18 al polo scolastico di via Pellettier, nell’area degli istituti Mosè Bianchi, Frisi e Hensemberger. Fulcro dell’evento sarà la mostra “Terremoti e strutture“, che ospita anche il Seismulator, un simulatore sismico capace di riprodurre le scosse telluriche e far comprendere in modo diretto gli effetti di un terremoto e l’importanza della sicurezza strutturale. Lo strumento, messo a disposizione da Eucentre di Pavia - con il supporto del Dipartimento nazionale di protezione civile e della Regione Lombardia - sarà accessibile principalmente agli studenti delle scuole superiori, ma è prevista anche l’apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 17, e nel weekend dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Sono già oltre 1600 le prenotazioni raccolte. Mercoledì alle 12.30 l’inaugurazione ufficiale, davanti all’ingresso del Mosè Bianchi, scuola capofila del Centro di promozione della protezione civile.

Lo stesso giorno, alle 14, andrà in scena il convegno aperto al pubblico sul tema del ruolo dei servizi a rete in emergenza, organizzato dal Comune di Monza insieme ai Vigili del fuoco, Prefettura e Provincia. I rappresentanti di E-Distribuzione, Acinque, Brianzacque e Aprica illustreranno strategie di intervento operativo in caso di rischio idrogeologico o sismico, con focus sulla continuità dei servizi essenziali. Ampio spazio sarà riservato anche alla formazione tecnica di operatori e volontari. Martedì è in programma un seminario per i servizi tecnici nazionali, mentre venerdì l’ordine degli ingegneri della provincia di Monza e Brianza promuoverà un incontro dedicato alla tavola vibrante per l’analisi delle strutture. Nel prossimo fine settimana, la protezione civile darà vita a esercitazioni pratiche - come la ricerca di persone scomparse, l’uso di motopompe e l’allestimento di un campo soccorritori - che saranno visitabili anche dal pubblico, con personale disponibile a fornire spiegazioni. Le prenotazioni per la mostra e il Seismulator sono gratuite ma obbligatorie, al sito https://support.google.com/drive/answer/6283888. Le sessioni di esercitazione, invece, sono riservate agli addetti ai lavori e richiedono contatto diretto con il servizio Protezione civile (protezionecivile@comune.monza.it – 039 2816212).