Il tennis favorisce il turismo alla Reggia

Il grande tennis fa bene anche al turismo nella Reggia. Domenica scorsa, all’esordio della settimana tennistica, si è registrato un picco con 783 visitatori, rispetto ai 709 di domenica 30 marzo e ai 623 del 23. È vero, come dicono gli addetti ai lavori, aprile e maggio sono i mesi di maggior afflusso, ma sicuramente il grande evento ha invogliato molti ad affacciarsi anche alla Reggia. Lo staff si augura di replicare e migliorare il risultato in occasione di semifinali e finale, complici anche gli eventi in Villa.

Musicamorfosi propone un appuntamento per i bambini dai 4 anni: domani alle 16 nella Sala degli Specchi andrà in scena lo spettacolo “L’elefante e la pioggia”, evento inaugurale di “Teatrino Piccino”. Ingresso 7 euro. All’Orangerie continua fino a domani sera la mostra “Le immagini della fantasia”.

C.B.