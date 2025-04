Il Teatro piccino alla Villa Reale “L’elefante e la pioggia“ sulle note

Il circuito musicale Musicamorfosi propone un imperdibile appuntamento per i bambini, a partire dai quattro anni. Domenica alla Villa Reale di Monza, nella Sala degli Specchi, andrà in scena lo spettacolo “L’elefante e la pioggia“, evento inaugurale di “Teatrino Piccino“, il ciclo di proposte fra teatro e musica, a misura di famiglia, organizzato nell’ambito della rassegna Musique Royale.

Tratto da una fiaba Masai, lo spettacolo è prodotto dall’associazione culturale Musicamorfosi. Andrà in scena alle 16, ingresso 7 euro; prevendita on line su https://www.mailticket.it/evento/46886/lelefante-e-la-pioggia. Doppia replica lunedì 14, riservata agli alunni delle scuole. I protagonisti saranno Nicoletta Tiberini (voce cantante e recitante), il percussionista Gennaro Scarpato (i due hanno realizzato anche le musiche originali) e la danzatrice Clelia Fumanelli. Andrea Taddei firma la regia, le scene e i costumi; le luci e il suono sono a cura di Andrea Pozzoli, mentre le maschere sono state realizzate nel laboratorio creativo per la terza età dell’associazione La Tartaruga, al Centro Polivalente San Zeno di Pisa.

A chi appartengono l’aria, il sole, la pioggia? Qualcuno può pensare di dominare la natura a proprio vantaggio? Sembra proprio che l’elefante di questa antica fiaba africana somigli al genere umano, che si crede il padrone della Terra e che usa la forza per difendere, con la complicità di guardiani addomesticati, una risorsa che non gli appartiene. Lo spettacolo nasconde una metafora semplice e una morale efficace: l’acqua scende dal cielo per tutti e tutti ne possono essere bagnati e dissetati. L’acqua è nutrimento, l’acqua è vita. “L’elefante e la pioggia“ è una fiaba musicale e poetica pensata per i più piccoli, ma stimolante e appassionante anche per gli adulti, per il messaggio universale che comprende il rispetto per la natura e per tutti gli esseri viventi che popolano il nostro piccolo pianeta.

Vera protagonista dello spettacolo è l’acqua: narrata, evocata e danzata, ma soprattutto suonata, con le percussioni ad acqua di origine africana e asiatica. L’incredibile tazza taoista e il kalabash africano fanno parte della collezione (960 pezzi unici provenienti da ogni angolo del mondo) della Fondazione Luigi Tronci di Pistoia, nata nel 2008 come Museo della musica e degli strumenti musicali a percussione e centro di documentazione, in mostra permanente al Conservatorio di Pistoia.