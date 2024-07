Il “salvagente“ in città. Le squadre di artigiani per gli imprevisti estivi

La città deserta ad agosto è un lontano ricordo. Sempre più persone restano a casa e rimane vivace la richiesta di beni e servizi. Per questo Apa Confartigianato ripropone l’iniziativa “Aperti per Ferie“, che raccoglie in un apposito portale le imprese che garantiscono l’apertura pure nelle settimane più calde dell’anno. Obiettivo, attenuare i possibili disagi causati dalla chiusura della maggior parte delle attività nel periodo di vacanza. Quest’anno le imprese aderenti saranno circa 120, con numeri raddoppiati rispetto all’edizione 2023 dell’iniziativa. Le imprese locali hanno risposto all’appello lanciato a inizio mese da Apa Confartigianato e offriranno una gamma di servizi essenziali che spaziano dagli idraulici alle ferramenta, assicurando così un supporto indispensabile per il territorio anche nel periodo estivo.

Grazie ad “Aperti per Ferie“ i residenti di Monza e Brianza e della città metropolitana di Milano potranno contare su un’ampia disponibilità di servizi, che garantiranno continuità e assistenza in caso di bisogno. "La risposta delle imprese locali è stata entusiasmante – commenta soddisfatto Giovanni Mantegazza, presidente di Apa Confartigianato –. La vasta partecipazione delle aziende al portale rappresenta un traguardo significativo, che testimonia il profondo senso di comunità e la varietà che contraddistingue il nostro mondo artigiano. Questa iniziativa è nata dalla consapevolezza delle esigenze quotidiane che spesso emergono anche durante le vacanze estive, un periodo in cui molte attività chiudono. Grazie ad “Aperti per Ferie“ si avranno imprese che garantiranno assistenza in caso di necessità". Le imprese coinvolte coprono un po’ tutti i settori, dagli idraulici alle ferramenta, dagli elettricisti agli autoriparatori, ma anche operatori del benessere come estetisti e parrucchieri, e poi fabbri, impiantisti, come quelli specializzati in particolare sui condizionatori, per ovviare a guasti improvvisi all’aria condizionata, irrinunciabile in questo periodo.

Per avere una panoramica completa dei professionisti attivi è stato creato un elenco dettagliato, con contatti e orari di apertura, disponibile sul sito apaconfartigianato.it/aperti. Molti saranno aperti tutto agosto, altri osserveranno pochi giorni di chiusura, che non superano la settimana. L’elenco è diviso per mestieri e segue l’ordine alfabetico di paesi e città, senza distinzione tra le province di Milano e di Monza e Brianza. Nella sezione “varie“ si potranno trovare anche aziende del settore alimentare e della caffetteria, manutentori di ascensori, toelettatori, servizi antincendio, ma pure logistica e trasporti, assicurazioni. Ce n’è per tutte le necessità: dalla fornitura e installazione di impianti di allarme alla videosorveglianza, dalle reti internet in fibra ottica e in rame ad antenne digitali terrestri e satellitari, dal controllo accessi a video-citofonia e smart home.