Il rock di Scampia apre il festival con il concerto degli ’A67

di Fabio Luongo

Il rock e l’impegno sociale, dalla parte della legalità. Ma anche la fantasia dei mondi dei supereroi dell’universo Marvel e DC Comics. Concerti e festival, per un weekend all’insegna del divertimento. Sarà una partenza col botto quella che inaugurerà ufficialmente, questo fine settimana, la nuova stagione estiva del Parco Tittoni. A dar fuoco alle polveri sarà oggi alle 21.30 il concerto degli ‘A67, rock band in arrivo da Scampia e già vincitrice del Premio Tenco lo scorso anno per il miglior album in dialetto con “Jastemma”. Saranno proprio le canzoni di questo disco a guidare la scaletta dello spettacolo desiano, con pezzi crudi ed essenziali che provano a esplorare la condizione umana e tutte le possibili manifestazioni dell’amore.

Il gruppo formato da Daniele Sanzone alla voce, Enzo Cangiano alla chitarra, Gianluca Ciccarelli al basso e Mirko Del Gaudio alla batteria parte dall’alternative-rock come territorio comune, da cui spingersi poi verso altre esplorazioni sonore, in un processo di contaminazione musicale e crossover. Nati come risposta a una condizione sociale di grande disagio in un quartiere spesso non facile, gli ‘A67 si fanno interpreti della voglia di riscatto che attraversa le periferie, usano l’arte come presidio di legalità e cantano dell’amore perso e di quello sognato, dell’amore consumato e delle difficoltà degli ultimi, in un ostinato inno alla vita. La band prende il suo nome dalla legge 167, quella che ha dato il via all’edilizia popolare in Italia e da cui è originato pure il quartiere di Scampia. Ingresso libero.

Domenica si cambierà completamente scenario con l’intera giornata dedicata al “Festival dei Supereroi”, con cosplayers, stand e attività a tema, gare, giochi e quiz. Si partirà alle 11 con il combattimento dei The Heroes, alle 12 incontro con David Chevalier, noto doppiatore di personaggi come Loki e Spock, e con Andrea Mete, voce italiana di Chris Pratt-StarLord ne “I Guerrieri della Galassia”. Alle 18.30 la battaglia finale con la reunion degli Avengers.