Il progetto promosso dalla Regione “Attivati!”, l’alleanza si allarga

L’esperienza del Progetto Generazione Senior e della Piattaforma Isidora, varati dalla Cooperativa La Meridiana su Monza, piace a Regione Lombardia e viene esportata in tutta la Brianza. Il Pirellone ha approvato il Piano di azione territoriale “Attivati!” presentato da Ats Brianza, soggetto attuatore, in cui si inserisce il progetto territoriale della Provincia di Monza Generazione Senior, presentato da Csv Monza Lecco Sondrio in partenariato con altri 8 enti del Terzo Settore (Sociosfera Onlus, Cooperativa Aeris, Cooperativa La Meridiana, Spazio Giovani Impresa Sociale, Azienda Speciale Consortile Codebri, reti provinciali Auser e Anteas, Le Comunità della Salute).

Il progetto è sostenuto da una rete di 36 soggetti tra realtà di volontariato e istituzioni, compresi gli Uffici di Piano di Carate, Desio, Seregno, Offertasociale di Vimercate, Asst Brianza, Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, Fondazione Irccs San Gerardo. Monza e Brianza si è aggiudicata un finanziamento di 309mila euro per servizi a una popolazione di 285mila ultra 65enni. “Attivati!”, come sottolinea Aldo Bellini, direttore sanitario di Ats, prevede un catalogo di iniziative riconoscibili con il logo Generazione Senior.

È una piattaforma, Isidora, che riporta corsi, eventi, laboratori: il tutto si configura come un’occasione di socializzazione e svago, ma anche come aggancio per persone anziane che decidessero di impegnarsi in attività di volontariato, valorizzando le proprie competenze e passioni. L’obiettivo degli interventi è incentivare il benessere psicofisico dell’anziano. La proposta rappresenta l’evoluzione, in tutti e cinque gli ambiti della provincia, del modello Generazione Senior, quale progetto già sperimentato sulla città di Monza da La Meridiana.

Le iniziative si rivolgono in particolare alla fascia di età dei “giovani anziani”, 65-74 anni, con proposte pensate per favorire il mantenimento delle risorse della persona (cognitive, energia fisica, motivazione, socialità, competenze, saperi ed esperienze).

"Mettiamo a disposizione la nostra Piattaforma Isidora - spiega Matteo Mauri, responsabile progetto per La Meridiana - gratuita, scaricabile da Google Play, senza registrazione. Rende visibili servizi ed eventi in diverse categorie: orientamento, servizi residenziali, sport e tempo libero e un calendario di eventi. I partner sono invitati ad arricchirla segnalando appuntamenti e iniziative sul loro territorio".

C.B.