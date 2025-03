Il primo volo in mongolfiera del conte. Andreani

Benvenuti nella città della mongolfiera. Proprio a Brugherio il conte Paolo Andreani, rimasto colpito dall’impresa dei fratelli Montgolfier, si propose di ripetere l’esperimento sul suolo italiano. Avvalendosi della collaborazione dei fratelli Gerli, abili costruttori ed ingegneri, il ventenne Andreani tentò un primo volo nel giardino dell’appena acquistata Villa di Moncucco, il 13 marzo del 1784, elevandosi dal suolo per quasi mezz’ora, per poi atterrare nei pressi di Caponago, coprendo sei miglia e un’altezza di circa 1500 metri.

La mongolfiera realizzata dai fratelli Gerli fu progettata nei minimi dettagli: "Realizzata nell’arco di soli 24 giorni – si legge negli opuscoli di Agostino Gerli – misurava circa 23 metri di diametro (33 braccia milanesi), ed era dotata di un involucro perfettamente sferico in tela, rivestito all’interno di carta e racchiuso in una rete alla quale era appesa una navicella di vimini. Il braciere per il riscaldamento dell’aria utilizzava legno di betulla ed una mistura di alcol, trementina ed altri ingredienti".

La tradizione vuole che quel giorno la mongolfiera di Paolo Andreani prima di prendere il volo fosse stata ancorata ad una macina recentemente ritrovata in una vecchia corte di viale Lombardia dalla Compagnia della Mongolfiera, che ha deciso di donarla alla città come monumento di rappresentanza storica. L’associazione ha donato alla città anche la scultura di ferro rappresentante una mongolfiera, realizzata dal comandante Piero Porati e inaugurata nel 2010 nella prima rotonda, entrando in Brugherio da Vimercate.

C.B.