Il Panathlon omaggia il Vero Volley

Si può competere ad alti livelli e pure vincere, ma sempre nel rispetto di valori come la correttezza e il rispetto degli avversari. Il Panathlon Club Monza e Brianza, per ribadirlo, ha organizzato una serata interamente dedicata alla pallavolo. Federico Gerosa, presidente del Panathlon Monza e Brianza, ha consegnato ad Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero Volley, il Premio fair play alla carriera sportiva, quale "dirigente sportivo appartenente al territorio che ha saputo coniugare con l’organizzazione dello sport anche i valori panathletici come passione, cuore e motivazioni". Gli altri premi sono stati assegnati a Thomas Beretta, capitano del Vero Volley, a Giada Cecchetto, atleta cresciuta nella Sanda del compianto presidente Antonio Padovano, e ai Diavoli Rosa. Yuri Romanò, già Diavolo Rosa, oggi You Energy di Piacenza, punto di forza della nazionale, si è meritato il premio alla carriera sportiva.