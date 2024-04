Il Palazzo dello sport. Dai mobilieri agli atleti. L’ultima scommessa per allenare gli affari

Là dove era il mobile ora sarà lo sport. E lo sarà nel nome di uno dei marchi di riferimento per gli appassionati di escursionismo, montagna, arrampicata, sci, running e tante altre attività, all’aria aperta e non. È nato ufficialmente ieri a Lissone il nuovo Palazzo dello Sport, la struttura realizzata dall’imprenditore brianzolo Sergio Longoni all’interno di quello che fino a qualche anno fa era il Palazzo del Mobile-Centofirme, storico punto di riferimento per l’arredo e il design in Brianza. Ieri sera l’inaugurazione, affollatissima, degli spazi completamente rinnovati e trasformati con l’insegna Df Sport Specialist, un evento celebrato con la partecipazione di grandi campioni dello sport e testimonial come Simone Moro, uno dei più forti alpinisti di sempre, entrato nella storia per le scalate invernali degli 8000, e come Niccolò Colturi, che ha appena conquistato il titolo italiano di snowboard nella specialità del bordercross. Con loro un altro grandissimo alpinista, il Ragno di Lecco Matteo Della Bordella, il ciclista e campione di endurance Nico Valsesia, le climber Beatrice Colli e Valentina Arnoldi, lo snowboarder Cesare Pisoni e la sciatrice Carlotta Pedrolini.

Il nuovo punto vendita marcato Sport Specialist si sviluppa su 3.500 metri quadri di superficie distribuiti su 3 piani, con 250 parcheggi a disposizione, più altri 50 riservati ai dipendenti. Dipendenti che saranno appunto 50, impegnati ad assistere e consigliare gli appassionati che potranno scegliere tra circa 100mila articoli sportivi esposti e in vendita. Il mega negozio aprirà al pubblico oggi, segnando formalmente il passaggio di testimone, per l’edificio affacciato sulla Valassina, da contenitore del mondo del design a tempio degli sportivi.

Un momento a cui in tantissimi hanno voluto partecipare, affollando il battesimo del nuovo Palazzo dello Sport. Una creatura che l’81enne Longoni ha voluto caparbiamente e con capacità di visione. "Siamo partiti venendo un giorno a vedere questo posto (l’ex Centofirme, ndr) e ci siamo detti che valeva la pena di provare a fare qualcosa di diverso – ha spiegato il patron di Df Sport Specialist e Bicimania (nella foto a lato) –. Tante situazioni ci hanno creato qualche difficoltà, ma alla fine ci siamo arrivati e il risultato è questo". "Quando sono venuto la prima volta a vedere Palazzo del Mobile in realtà avevamo un progettino per rinnovare il negozio che già abbiamo a Lissone – ha raccontato Longoni –, poi è diventato questo. Merito di mia figlia Daniela, che mi ha detto “Lissone però meriterebbe qualcosa di più“. Sono state queste parole a spingermi ad affrontare e a portare a termine questa avventura". E il risultato sembra aver centrato il bersaglio, stando alle reazioni di sportivi ed appassionati presenti all’inaugurazione. "È la mecca dello sport, tra cui anche del mondo verticale – ha fatto notare l’alpinista Simone Moro –. D’altra parte Longoni e Sport Specialist hanno la tradizione di essere ambasciatori della montagna a tutto tondo. La gestazione di 4 anni ha partorito un bel bambino: solo un montanaro, un alpinista, un appassionato di montagna poteva resistere alle tempeste di 4 anni di lavori. Questo è diventato un luogo dove si può respirare sport, in ogni modo, che poi significa salute. È stato creato non soltanto un luogo in cui acquistare materiali sportivi, ma un vero e proprio punto di aggregazione".

Così sarà già giovedì 2 maggio, quando il Palazzo dello Sport ospiterà il suo primo evento, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di climbing, ossia un incontro con il campione di arrampicata Stefano Ghisolfi: dalle 17 alle 18.30 si potrà arrampicare con l’atleta sull’apposita parete che “svetta“ all’interno del nuovo Palazzo proprio per rendere ancora più immersiva l’esperienza dei clienti sportivi, mentre alle 20 ci sarà una chiacchierata e un confronto a tu per tu con lui. Oggi il gruppo targato Df Sport Specialist conta 500 dipendenti in tutto, 14 punti vendita e un fatturato - a chiusura del 2023 - che ha raggiunto circa 100 milioni di euro.