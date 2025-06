Campionato di trial e mini trial. A Lanzada la prova tricolore

Un fine settimana ad alto tasso di adrenalina il 21 e 22 giugno sui sentieri della Valmalenco, che ospiteranno la seconda prova del Campionato italiano di trial e mini trial. Ieri la presentazione della due giorni, in regia il Moto Club Lazzate che a Delebio può contare sulla propria costola operativa, Rezia Trial. L’evento, oltre ad attirare numerosi concorrenti, farà il pieno di spettatori. "Per di più in una cornice splendida come la nostra – sottolinea Dario Ruttico, presidente del Consorzio turistico Sondrio e Valmalenco –. Salutiamo con favore questo inizio di stagione “tricolore“, un’opportunità per far conoscere la Valle". Soddisfazione ha espresso Marco Negrini, sindaco di Lanzada, che ospiterà in località Pradasc il quartier generale di piloti e staff del Campionato. Le gare si disputeranno sabato 21 dalle 13 per le categorie Tr1, Tr2, Tr3, Tr3 125 e Femminile A e il giorno successivo dalle 9 per tutte le categorie e il campionato italiano minitrial.

Sara Baldini